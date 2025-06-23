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Количество стобалльников ЕГЭ в Иркутской области увеличилось

В Иркутской области подведены итоги ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, физике и биологии.

Источник: РИА "Новости"

Высший балл по этим предметам получили 14 выпускников. Ранее 100 баллов по истории, химии, литературе и профильной математике набрал 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Таким образом, в регионе уже 32 стобалльника и 35 стобалльных результатов. Среди лучших — выпускник из Иркутска, набравший 300 баллов по трем предметам, и выпускница, получившая высший балл по математике и химии.

Результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике будут известны до 25 июня. Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (3952) 34−17−32.