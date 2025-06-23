Количество стобалльников ЕГЭ в Иркутской области увеличилось

Высший балл по этим предметам получили 14 выпускников. Ранее 100 баллов по истории, химии, литературе и профильной математике набрал 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Таким образом, в регионе уже 32 стобалльника и 35 стобалльных результатов. Среди лучших — выпускник из Иркутска, набравший 300 баллов по трем предметам, и выпускница, получившая высший балл по математике и химии.
Результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике будут известны до 25 июня. Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: