Новосибирское метро и электрички развезут жителей после Дня города

В ночь с 29 на 30 июня новосибирское метро продлит работу до часа ночи, чтобы горожане могли уехать домой после праздничных мероприятий. Также запланированы дополнительные вечерние электрички для жителей отдалённых районов.
Поезда пройдут через остановки, расположенные рядом с Михайловской набережной — главным местом празднования. Сесть на электричку можно будет на о.п. Центр, Правая Обь и Речной вокзал. Маршруты охватят Академгородок, Бердск, левый берег и Первомайский район.
Электрички отправятся в Бердск — в 23:15 от Новосибирск-Главного (№ 6669); Левый берег — в 23:13 (№ 7313); Жеребцово — в 23:25 (№ 6529).