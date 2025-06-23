Новосибирское метро и электрички развезут жителей после Дня города

Поезда пройдут через остановки, расположенные рядом с Михайловской набережной — главным местом празднования. Сесть на электричку можно будет на о.п. Центр, Правая Обь и Речной вокзал. Маршруты охватят Академгородок, Бердск, левый берег и Первомайский район.