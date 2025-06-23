Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирское метро и электрички развезут жителей после Дня города

Метро и электрички будут работать допоздна после Дня города в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

В ночь с 29 на 30 июня новосибирское метро продлит работу до часа ночи, чтобы горожане могли уехать домой после праздничных мероприятий. Также запланированы дополнительные вечерние электрички для жителей отдалённых районов.

Поезда пройдут через остановки, расположенные рядом с Михайловской набережной — главным местом празднования. Сесть на электричку можно будет на о.п. Центр, Правая Обь и Речной вокзал. Маршруты охватят Академгородок, Бердск, левый берег и Первомайский район.

Электрички отправятся в Бердск — в 23:15 от Новосибирск-Главного (№ 6669); Левый берег — в 23:13 (№ 7313); Жеребцово — в 23:25 (№ 6529).