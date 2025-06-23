Холодную воду отключат в части Иркутска и района

Это связано с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода и канализации. Об этом сообщает городская администрация.
Отключение затронет дома и административные здания в границах улиц Верхняя Набережная, Кожова, Седова, Подгорная, Советская, Красноярская, левый берег Ушаковки, район аэропорта и микрорайон Солнечный. В Иркутском районе без воды останутся жители поселков Дзержинск, Молодежный, Светлый, Новая Разводная, микрорайонов ГринЛэнд, Горизонт, Аура, ЖК Morgan six.
Подробный список адресов опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Иркутска. Жителей просят заранее запастись водой. Подвоз воды будет осуществляться только к социальным объектам.