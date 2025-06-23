В Петербурге пройдут новые испытания тепловых сетей. Проверьте свой дом на ситуацию с водой

Для того чтобы узнать, попадет ли ваш дом в зону гидравлических испытаний, можно посетить сайт Комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона». Также актуальную информацию можно найти на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций.