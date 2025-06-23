Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пройдут новые испытания тепловых сетей. Проверьте свой дом на ситуацию с водой

С 23 по 27 июня в Петербурге и Ленобласти пройдет серия гидравлических испытаний, направленных на подготовку тепловых сетей к новому отопительному сезону. Об этом стало известно в понедельник из сообщения Смольного.

Источник: «Петербургтеплоэнерго»

Температура воды в трубах во время испытаний снижается до 40 градусов по Цельсию для обеспечения безопасности. Эти мероприятия помогут избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в зимний период.

Где проходят испытания?

Гидравлические испытания будут проводиться в 13 районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Основные районы, в которых будут проходить работы:

  • АО «ТЭК СПб»: 29 испытаний в Колпинском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Московском, Красногвардейском, Красносельском, Пушкинском районах Санкт-Петербурга и в Гатчинском районе Ленинградской области.

  • АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: 3 испытания в Московском, Фрунзенском и Невском районах города.

  • ООО «Петербургтеплоэнерго»: 30 испытаний в Курортном, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга.

  • ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»: 10 испытаний в Петроградском, Пушкинском, Красногвардейском, Приморском, Фрунзенском и Московском районах города.

Как узнать, попадает ли ваш дом в зону испытаний?

Для того чтобы узнать, попадет ли ваш дом в зону гидравлических испытаний, можно посетить сайт Комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона». Также актуальную информацию можно найти на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций.

Если в ходе испытаний или в процессе эксплуатации были замечены признаки повреждений коммуникаций, такие как парение, вытекание воды или проседание грунта, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112 или 004.