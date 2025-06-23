В Петербурге пройдут новые испытания тепловых сетей. Проверьте свой дом на ситуацию с водой

Температура воды в трубах во время испытаний снижается до 40 градусов по Цельсию для обеспечения безопасности. Эти мероприятия помогут избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в зимний период.
Где проходят испытания?
Гидравлические испытания будут проводиться в 13 районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Основные районы, в которых будут проходить работы:
АО «ТЭК СПб»: 29 испытаний в Колпинском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Московском, Красногвардейском, Красносельском, Пушкинском районах Санкт-Петербурга и в Гатчинском районе Ленинградской области.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: 3 испытания в Московском, Фрунзенском и Невском районах города.
ООО «Петербургтеплоэнерго»: 30 испытаний в Курортном, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга.
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»: 10 испытаний в Петроградском, Пушкинском, Красногвардейском, Приморском, Фрунзенском и Московском районах города.
Как узнать, попадает ли ваш дом в зону испытаний?
Для того чтобы узнать, попадет ли ваш дом в зону гидравлических испытаний, можно посетить сайт Комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона». Также актуальную информацию можно найти на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций.
Если в ходе испытаний или в процессе эксплуатации были замечены признаки повреждений коммуникаций, такие как парение, вытекание воды или проседание грунта, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112 или 004.