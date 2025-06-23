В Новосибирске 39 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В этом году экзамены сдавали почти девять тысяч одиннадцатиклассников. Наибольшее число стобалльников зафиксировано в СУНЦ НГУ, а также в гимназиях № 10, 15, 3, 17 и Аэрокосмическом лицее имени Кондратюка.