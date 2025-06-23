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В Новосибирске 39 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В этом году экзамены сдавали почти девять тысяч одиннадцатиклассников.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске подводят предварительные итоги основного этапа ЕГЭ — 39 выпускников уже получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщает официальный канал мэра Новосибирска.

В этом году экзамены сдавали почти девять тысяч одиннадцатиклассников. Наибольшее число стобалльников зафиксировано в СУНЦ НГУ, а также в гимназиях № 10, 15, 3, 17 и Аэрокосмическом лицее имени Кондратюка.

На золотую медаль «За особые успехи в учении» претендуют 694 выпускника, на серебряную — 495. Также заметно увеличилось число школьников, набравших 80 баллов и выше.

Окончательные итоги будут опубликованы позже — впереди результаты дополнительных дней экзаменов, включая иностранные языки и информатику.