В Новосибирске 39 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Новосибирске подводят предварительные итоги основного этапа ЕГЭ — 39 выпускников уже получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщает официальный канал мэра Новосибирска.
В этом году экзамены сдавали почти девять тысяч одиннадцатиклассников. Наибольшее число стобалльников зафиксировано в СУНЦ НГУ, а также в гимназиях № 10, 15, 3, 17 и Аэрокосмическом лицее имени Кондратюка.
На золотую медаль «За особые успехи в учении» претендуют 694 выпускника, на серебряную — 495. Также заметно увеличилось число школьников, набравших 80 баллов и выше.
Окончательные итоги будут опубликованы позже — впереди результаты дополнительных дней экзаменов, включая иностранные языки и информатику.