В Пермском крае намерены ввести до 2030 года 10 миллионов квадратных метров жилья

Такая задача была озвучена на заседании краевого правительства. Также минстрой доложил о результатах расселения аварийки в последние годы.
По оценке министра строительства Пермского края Артема Габдрахманова, за 6 лет улучшили жилищные условия 450 тысяч семей. Только за прошлый год введено 1,7 млн кв. метров, в том числе 594 тысячи кв. метров в многоквартирных домах. При этом ввод в сфере ИЖС уже три года превышает миллион кв. метров.
По данным ведомства, сегодня в регионе на каждого жителя приходится в среднем 29 кв. метров. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 33 кв. метров.