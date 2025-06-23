В Пермском крае намерены ввести до 2030 года 10 миллионов квадратных метров жилья

По оценке министра строительства Пермского края Артема Габдрахманова, за 6 лет улучшили жилищные условия 450 тысяч семей. Только за прошлый год введено 1,7 млн кв. метров, в том числе 594 тысячи кв. метров в многоквартирных домах. При этом ввод в сфере ИЖС уже три года превышает миллион кв. метров.