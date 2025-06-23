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В Пермском крае намерены ввести до 2030 года 10 миллионов квадратных метров жилья

Такая задача была озвучена на заседании краевого правительства.

Такая задача была озвучена на заседании краевого правительства. Также минстрой доложил о результатах расселения аварийки в последние годы.

По оценке министра строительства Пермского края Артема Габдрахманова, за 6 лет улучшили жилищные условия 450 тысяч семей. Только за прошлый год введено 1,7 млн кв. метров, в том числе 594 тысячи кв. метров в многоквартирных домах. При этом ввод в сфере ИЖС уже три года превышает миллион кв. метров.

По данным ведомства, сегодня в регионе на каждого жителя приходится в среднем 29 кв. метров. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 33 кв. метров.