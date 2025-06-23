В России создадут навигатор по реабилитации детей, пострадавших от Украины

Она сообщила, что по результатам работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима было общение с более чем 1000 свидетелей. Кузнецова рассказала, что комиссия сумела выработать 64 предложения, которые дошли до президента, были адресованы правительству, а также различным структурам и ведомствам. Кроме того, по ее словам, специально было созвано совещание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних во главе с Дмитрием Чернышенко, который дал соответствующее поручение каждому из ведомств, и в настоящее время данные уже переданы в Интерпол.