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Россиянам рассказали о сокращении рабочего дня впервые с 2022 года

«Известия»: рабочий день в России сократился на 4 минуты впервые с 2022 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась на четыре минуты впервые с 2022 года, пишут «Известия».

«Средняя длина рабочего дня в I квартале 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), следует из июньского доклада Росстата “Социально-экономическое положение России”, — говорится в публикации.

В материале это сокращение на 0,1 процента назвали переломом важного тренда, поскольку в предыдущие годы рабочие часы лишь увеличивались.

Издание объяснило балансировку рынка труда и изменения в нем распространением гибкого графика и популярностью дистанционной и проектной работы, а также ростом количества сотрудников в компаниях с частичной занятостью.