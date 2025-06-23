Россиянам рассказали о сокращении рабочего дня впервые с 2022 года

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась на четыре минуты впервые с 2022 года, пишут «Известия».
«Средняя длина рабочего дня в I квартале 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), следует из июньского доклада Росстата “Социально-экономическое положение России”, — говорится в публикации.
В материале это сокращение на 0,1 процента назвали переломом важного тренда, поскольку в предыдущие годы рабочие часы лишь увеличивались.
Издание объяснило балансировку рынка труда и изменения в нем распространением гибкого графика и популярностью дистанционной и проектной работы, а также ростом количества сотрудников в компаниях с частичной занятостью.