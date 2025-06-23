Ушёл из жизни известный приморский футболист

В воскресенье, 22 июня, на 72-м году жизни скончался Юрий Валентинович Ковальский, один из самых результативных нападающих в истории владивостокского «Луча». Об этом написала пресс-служба Федерации футбола Приморского края. Его имя прочно связано с приморским футболом, а вклад в развитие спорта региона отмечают коллеги и болельщики.
Юрий Ковальский родился 7 апреля 1954 года и с ранних лет проявил себя как яркий форвард. В составе «Луча» он дебютировал в 1972 году и за долгие годы провёл за команду более двухсот матчей, отличившись 87 мячами — этот показатель остаётся вторым в истории клуба. В сезоне 1976 года Ковальский забил 16 голов в 34 встречах, установив клубный рекорд по результативности за один сезон, который сохранялся почти три десятилетия. В 1985 году нападающий оформил пента-трик, забив пять мячей в одной игре против ангарской «Ангары».
В 1978 году Ковальский получил приглашение от ташкентского «Пахтакора», выступавшего в Высшей лиге СССР, и стал одним из четырёх игроков «Луча», которым удалось попробовать силы на высшем уровне советского футбола. В составе «Пахтакора» он провёл шесть матчей чемпионата страны и одну встречу в Кубке СССР, после чего вернулся во Владивосток. Как выяснилось позже, это решение спасло ему жизнь: в 1979 году основная команда ташкентского клуба погибла в авиакатастрофе над Днепродзержинском.
Карьера Юрия Ковальского охватывала период с 1972 по 1988 год с небольшими перерывами. За это время он также выступал за новороссийский «Цемент» и владивостокский «Восход», однако именно «Луч» остался для него главным клубом. После завершения игровой карьеры Ковальский продолжал поддерживать команду: в 2004 году он занимал должность начальника команды.
Для приморских болельщиков Юрий Ковальский навсегда останется символом нападающего с выдающимся футбольным чутьём, способного забить даже в самых сложных ситуациях. Его игра вдохновляла партнёров и поклонников, а преданность клубу и родному городу стала примером для будущих поколений спортсменов.
Министерство физической культуры и спорта Приморского края, федерация футбола региона и вся спортивная общественность выразили глубокие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича. Память о нём сохранится как о человеке, чьё имя неразрывно связано с целой эпохой приморского футбола.