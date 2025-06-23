Ушёл из жизни известный приморский футболист

Юрий Ковальский родился 7 апреля 1954 года и с ранних лет проявил себя как яркий форвард. В составе «Луча» он дебютировал в 1972 году и за долгие годы провёл за команду более двухсот матчей, отличившись 87 мячами — этот показатель остаётся вторым в истории клуба. В сезоне 1976 года Ковальский забил 16 голов в 34 встречах, установив клубный рекорд по результативности за один сезон, который сохранялся почти три десятилетия. В 1985 году нападающий оформил пента-трик, забив пять мячей в одной игре против ангарской «Ангары».