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Эд Ширан выпустил саундтрек к фильму «Формула-1» с Брэдом Питтом

Британский музыкант Эд Ширан представил новый трек Drive, который вошел в саундтрек к фильму «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. В записи песни участвовали Джон Майер, Дэйв Гролл и другие звезды.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эд Ширан представил песню Drive — саундтрек к предстоящей спортивной драме «Формула-1» (F1), где главную роль сыграл Брэд Питт. В записи трека приняли участие гитарист Джон Майер, ударник Дэйв Гролл, басист Пин Палладино, клавишники Рами Джаффи и Блейк Слаткин. Майер и Слаткин также выступили в роли продюсеров.

Drive — это гимн скорости, свободы и побега от прошлого. Лирический герой мчится по ночному городу с включенной на максимум музыкой, словно вырываясь из старой жизни и начиная все заново. Это история о стремлении к новому началу, о жажде движения вперед, несмотря на погони, страхи и воспоминания. Он говорит: «Просто нажми на педаль и поехали», — как будто зовет слушателя вырваться из замкнутого круга и найти спасение на трассе. Песня звучит как внутренний монолог гонщика, который бросает вызов соперникам и собственной судьбе.

Символично, что в тексте появляется образ спасителя — тот, с кем можно «улететь из огня», — возможно, намек на напарника или наставника, что идеально ложится на сюжет фильма. Картина «Формула-1» выходит в прокат в США 27 июня. Брэд Питт исполняет роль Сонни Хейса — бывшего пилота, вернувшегося в гоночный мир, чтобы стать наставником молодого дарования Джошуа Пирса.