Эд Ширан выпустил саундтрек к фильму «Формула-1» с Брэдом Питтом

Drive — это гимн скорости, свободы и побега от прошлого. Лирический герой мчится по ночному городу с включенной на максимум музыкой, словно вырываясь из старой жизни и начиная все заново. Это история о стремлении к новому началу, о жажде движения вперед, несмотря на погони, страхи и воспоминания. Он говорит: «Просто нажми на педаль и поехали», — как будто зовет слушателя вырваться из замкнутого круга и найти спасение на трассе. Песня звучит как внутренний монолог гонщика, который бросает вызов соперникам и собственной судьбе.