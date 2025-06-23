В Самаре 22 июня зажгли 700 свечей памяти в честь юных добровольцев-юнг

22 июня, в День памяти и скорби, на набережной у памятника Соловецким юнгам в Самаре прошла всероссийская акция «Свеча памяти».
Более 700 свечей были зажжены в память о куйбышевских школьниках, которые в 1942—1944 годах добровольцами ушли учиться в школу юнг ВМФ на Соловецкие острова.
Глава города Иван Носков, представители власти, ветераны, школьники и волонтёры почтили минутой молчания подвиг юных героев.
Многие из них не вернулись с войны, но те, кто выжил, продолжили службу на флоте и стали настоящими защитниками Родины.
«Эти ребята — пример истинного мужества. Им было всего 15−16 лет, но они работали, учились и сражались за нашу страну», — отметил Носков.
Акция прошла у гранитной стелы, установленной на месте, откуда юные добровольцы отправлялись на учебу. Именно здесь начинается аллея памяти, посвящённая их подвигу.
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