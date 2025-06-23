Покупка жилья с использованием материнского капитала: как выделить доли детям и не нарушить закон

Так, квартира, оплаченная, в том числе и за счет средств материнского (семейного) капитала, приобретается во время брака в совместную собственность супругов (даже если в реестре собственником указан один из супругов). В результате выделения долей совместная собственность супругов прекращается, а квартира становится принадлежащей всем членам семьи на праве общей долевой собственности. В этом случае соглашение обязательно надо удостоверить у нотариуса, потому что оно содержит в себе условия брачного договора (изменяет режим совместной собственности супругов на долевую). Брачный же договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.