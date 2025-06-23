Первый спутник KazEOSat-MR выведут на орбиту в 2027 году

— С 2023 года на Сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов организуется производство серии аппаратов «KazEOSat‑MR», первый из которых будет выведен на орбиту в 2027 году. Для повышения результативности проводимой работы, конкурентоспособности на внешних рынках, а также притока новых инвестиций в эту сферу уполномоченным органом прорабатывается вопрос оптимизации государственных закупок и налогообложения по экспортным контрактам. Осуществляется динамичное развитие ракетостроения. С 2021 года создан инструментарий проектирования, ведется предпроектная работа, а также проведены испытания экспериментальной модели ракеты, — сообщил Олжас Бектенов.