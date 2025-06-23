Белстат: жители Литвы чаще других граждан ЕС приезжают в Беларусь

Ранее Государственный пограничный комитет сообщал, что в Беларуси действует безвизовый режим для целого ряда стран, в том числе для граждан государств ЕС. По данным ведомства на 16 июня, пользуясь безвизом, с начала года республику посетили более 94,4 тысяч иностранцев из 38 стран (в основном из Литвы, Латвии и Польши).