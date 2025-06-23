Белстат: жители Литвы чаще других граждан ЕС приезжают в Беларусь

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Через автодорожные пункты пропуска в страну прибывают в основном резиденты Литвы (42,3%), следует из результатов опроса Белстата.
На втором месте — жители Латвии (12,2%). Далее идут жители Польши (11,6%) и России (11,3%). Как пояснили в статистическом ведомстве, опрос проводился в четырех пунктах пропуска.
Опрашивали как тех, кто въезжает в республику, так и выезжающих. По данным ведомства, граждане Беларуси, направляясь в ЕС сухопутным путем, чаще всего едут в Польшу (28,5%). Еще 25,1% — в Литву, 13,1% — в Испанию, 10,1% — в Германию.
Как иностранцы, так и белорусы, совершают, как правило, короткие поездки — не больше трех дней. Такую короткую продолжительность поездки указали 53,2% резидентов и 71,9% нерезидентов Беларуси.
«Основная часть опрошенных отметила, что их личные расходы во время поездки (питание, покупка товаров и транспортные расходы) не превысили 500 долларов США», — также констатировали в статистическом ведомстве.
Ранее Государственный пограничный комитет сообщал, что в Беларуси действует безвизовый режим для целого ряда стран, в том числе для граждан государств ЕС. По данным ведомства на 16 июня, пользуясь безвизом, с начала года республику посетили более 94,4 тысяч иностранцев из 38 стран (в основном из Литвы, Латвии и Польши).