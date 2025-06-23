Девять водоемов пригодны для купания в Нижегородской области

В результате проведенных исследований, безопасными для купания признаны девять водных объектов: озеро в Парке культуры и отдыха второй очереди (Молодежный проспект) в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, Силикатное озеро (Ленина проспект, 19Б и 23), Светлоярское озеро (улицы Гаугеля и Мокроусова), Юрасовское озеро в городском округе Бор, озеро «У Крутой горы» в Богородске, Верхний пруд («Беленький песочек», улицы М. Горького и Верхнепрудная) в городском округе Выкса, Верхнее озеро в Семенове, Святое озеро (поселок Пушкино) в Дзержинске и река Волга в Лыскове.