Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы привычки, которые мешают копить деньги

На Reddit разгорелось обсуждение: какие обычные финансовые привычки на самом деле вредят кошельку? Комментаторы поделились опытом и выяснили, что даже кажущиеся «разумными» действия могут привести к долгам и пустому счету.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Image by Freepik

Пользователи Reddit обсудили «нормальные» на первый взгляд денежные привычки, которые на деле мешают вести здоровую финансовую жизнь. Обсуждение появилось в треде под заголовком: «Какая денежная привычка на самом деле проедает дыру в бюджете?» — и быстро собрало сотни комментариев.

Одной из самых обсуждаемых тем стала азартная игра на спортивных ставках. По мнению комментаторов, ставки уже перестали быть безобидным развлечением: «Азартные игры на спорт становятся все более серьезной проблемой», — отметил один из участников дискуссии.

Также пользователи напомнили, что не планировать форс-мажоры — еще одна частая ошибка. «Вашей десятилетней машине вдруг понадобился ремонт? Это не форс-мажор — это предсказуемо», — пишет один из комментаторов. То же касается сезонных трат: «Рождество каждый год в один и тот же день. Почему это все еще считается неожиданной статьей расходов, ради которой люди влезают в долги?».

Другие ошибаются в основах кредитной истории. Один пользователь рассказал о знакомом, который считает, что оплата всей суммы по кредитке вредит кредитному рейтингу и принципиально платит только минимальный ежемесячный взнос. Результат — долги, плохой рейтинг и постоянные жалобы.

Наконец, Reddit-пользователи предостерегли от «хитрых» акций в магазинах: «Купи три — получи скидку 25%! Только тебе нужен один. Остальное — лишние траты, которые тебе внушили как экономию».

Тред лайкнули 12 тысяч человек: видимо, они признают, что даже мелочи могут вредить бюджету, если не задумываться о последствиях.