Названы привычки, которые мешают копить деньги

Также пользователи напомнили, что не планировать форс-мажоры — еще одна частая ошибка. «Вашей десятилетней машине вдруг понадобился ремонт? Это не форс-мажор — это предсказуемо», — пишет один из комментаторов. То же касается сезонных трат: «Рождество каждый год в один и тот же день. Почему это все еще считается неожиданной статьей расходов, ради которой люди влезают в долги?».