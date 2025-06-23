Роберт Тер-Абрамян и его зам Руслан Пименов покинут ПФК «Крылья Советов» в июле

23 июня в своем телеграм-канале генеральный директор самарского футбольного клуба сообщил, что вместе со своим заместителем Русланом Пименовым покинет команду. Роберт Тер-Абрамян также раскрыл причину своего ухода из «Крыльев Советов».
Генеральный директор самарского футбольного клуба и его зам уйдут со своих постов в июле этого года. Об этом Роберт Тер-Абрамян сообщил в своем тг-канале 23 июня. В прощальном посте он поблагодарил сотрудников клуба за проделанную работу и болельщиков — за поддержку команды и активность.
«Самарские болельщики, вы, конечно, особенные! Я вам благодарен за все комментарии, вовлечение и обратную связь. Старался слышать и прислушиваться ко всем конструктивным предложениям. Ваше мнение уже повлияло на Клуб и на его правильное будущее развитие», — написал гендир «Крыльев».
Тер-Абрамян также в своем посте коснулся и причины своего ухода:
«К сожалению, наши взгляды с Руководством Клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи Совета директоров и Председателя правления».
При этом пока еще действующий гендир «Крыльев Советов» поблагодарил губернатора Самарской области за доверие и предоставленную возможность поработать в большом футбольном клубе. Роберт Тер-Абрамян пообещал помочь команде плавно перейти под управление будущего руководителя и начать сезон без сбоев.
Ранее футбольный инсайдер и журналист Иван Карпов, что в руководстве самарских «Крыльев Советов» произошел разлад в вопросе трансферной политики. Команду уже покинули как минимум 10 футболистов. Также сообщалось, что на первую тренировку под руководством нового тренера Магомеда Адиева вышло 10 игроков. Позже пресс-служба «Крыльев» сообщила о полноценном старте подготовки к новому сезону.
Напомним, генеральный директор пришел в самарский футбольный клуб вместе со своим заместителем Русланом Пименовым в феврале 2025 года.
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