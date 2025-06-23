Роберт Тер-Абрамян и его зам Руслан Пименов покинут ПФК «Крылья Советов» в июле

Генеральный директор самарского футбольного клуба и его зам уйдут со своих постов в июле этого года. Об этом Роберт Тер-Абрамян сообщил в своем тг-канале 23 июня. В прощальном посте он поблагодарил сотрудников клуба за проделанную работу и болельщиков — за поддержку команды и активность.