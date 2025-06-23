Суд оштрафовал Виктора Коэна за продажу футболок с отсылками к убийству в Приморье

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в размере 60 тысяч рублей ранее осужденному Виктору Коэну за распространение в интернете изображений одежды с принтами, содержащими отсылки к совершенному им преступлению. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
«23 июня Фрунзенский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Коэна В. В. по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, выразившееся в оскорблении человеческого достоинства), назначив наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.
Суд установил, что Коэн опубликовал в интернете изображения футболок с принтами, содержащими фразы и образы, связанные с делом об убийстве его сожительницы Галины Колядзинской. В частности, речь идет о кадре с его допроса и подписью «It’s all about moon!», а также иллюстрации мясорубки на фоне документа с надписью «мясорубка правосудия».
Согласно психолого-лингвистической экспертизе, изображения имеют признаки оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности. Как уточняется, публикации содержат «явное неуважение к обществу и государству».
Коэн был осужден в сентябре 2015 года. Тогда суд признал его виновным в убийстве сожительницы, расчленении тела и его сожжении. Мужчина провел почти 10 лет в колонии.