Суд оштрафовал Виктора Коэна за продажу футболок с отсылками к убийству в Приморье

Суд установил, что Коэн опубликовал в интернете изображения футболок с принтами, содержащими фразы и образы, связанные с делом об убийстве его сожительницы Галины Колядзинской. В частности, речь идет о кадре с его допроса и подписью «It’s all about moon!», а также иллюстрации мясорубки на фоне документа с надписью «мясорубка правосудия».