248 человек страдают от COVID-19 в Башкирии

Сегодня, 23 июня, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали пять больных COVID-19. В настоящее время борются с ковидом дома 210 человек, 48 — проходят лечение в больницах. Выздоровели за прошедшие сутки десять пациентов.
Свободный коечный фонд в региональных медицинских учреждениях региона составляет 55,5%.
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