В новом зоопарке Перми построят акватеррариум площадью более 3,5 тыс «квадратов»

В адресную инвестиционную программу Пермского края внесли изменения, касающиеся строительства зоопарка. В этом году планируется завершить первую очередь работ, а второй этап — с возведением акватеррариума — выделили в отдельный раздел проекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства региона.
Сейчас уже идет проектирование акватеррариума. По новым требованиям к содержанию животных его площадь увеличат почти вдвое по сравнению с первоначальными планами — она превысит 3,5 тыс. кв. метров. В здании установят современное оборудование, которое обеспечит комфорт для морских животных, змей и рептилий.
Кроме основных экспозиций, в акватеррариуме появятся лаборатории, мастерские, инсектарий (для разведения насекомых) и виварий — помещение для научного содержания животных.
Помимо этого, на территории нового зоопарка уже началось строительство веревочного парка. Он станет дополнительным местом для развлечений наряду с детской площадкой. Также продолжается активное озеленение территории — высаживают деревья, в том числе крупные саженцы, и оформляют зеленые зоны рядом с вольерами.
Напомним, новый зоопарк строят в два этапа, каждый из которых делится на пусковые комплексы. Это позволяет запускать объекты по мере готовности, а не дожидаться завершения всех работ.
Будущий зоосад займет территорию в 25 гектаров. Там разместятся пять крупных вольерных комплексов: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян». Также предусмотрены отдельные здания для контактного зоопарка и акватеррариума. Переезд животных с прежнего места продолжается поэтапно.