В новом зоопарке Перми построят акватеррариум площадью более 3,5 тыс «квадратов»

Сейчас уже идет проектирование акватеррариума. По новым требованиям к содержанию животных его площадь увеличат почти вдвое по сравнению с первоначальными планами — она превысит 3,5 тыс. кв. метров. В здании установят современное оборудование, которое обеспечит комфорт для морских животных, змей и рептилий.