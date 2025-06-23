Минобразования Беларуси решило, какие песни дети будут учить на уроках музыки

Как отметили в Минобразования, учебная программа нацелена на ознакомление учащихся с лучшими образцами народного и композиторского творчества, приобщение к национальным культурным традициям. Кроме того, решено, что в качестве практического освоения белорусские дети будут учить песни, посвященные госпраздникам и праздничным дням, также это будут песни о Родине и дружбе, популярные детские песни, в том числе из мультфильмов и кинофильмов.