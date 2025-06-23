Минобразования Беларуси решило, какие песни дети будут учить на уроках музыки

В Министерстве образования решили, какие песни белорусские школьники будут учить на уроках музыки.
Так, в школах Беларуси с 1 сентября учащимся учреждений общего среднего образования предложат обновленную учебную программу по музыке. Программа учебного предмета состоит из четырех разделов: «Поем вместе», «Волшебный мир музыки», «Музыкальная культура Беларуси», «Музыка — язык, не требующий перевода».
Как отметили в Минобразования, учебная программа нацелена на ознакомление учащихся с лучшими образцами народного и композиторского творчества, приобщение к национальным культурным традициям. Кроме того, решено, что в качестве практического освоения белорусские дети будут учить песни, посвященные госпраздникам и праздничным дням, также это будут песни о Родине и дружбе, популярные детские песни, в том числе из мультфильмов и кинофильмов.
— Определен перечень произведений для исполнения, которые направлены на воспитание гражданственности и патриотизма, — прокомментировали в министерстве.
Обучаться по обновленной учебной программе в учебном году 2025 — 2026 будут ученики первого и второго классов, ученики третьего и четвертого классов продолжат освоение программы, которая была утверждена еще в 2024-м.
В Минобразования пояснили, что учебная программа разрабатывалась с участием деятелей культуры и искусства Беларуси, педагогов-практиков.
Ранее Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
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