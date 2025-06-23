В Самарской области выявили 561 нарушение в рамках операции «Нелегал-2025»

В Самарской области проходит операция «Нелегал-2025». О ее результатах доложил замглавы управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Андрей Кадышев.
За все время операции было проведено 142 мероприятия. В их рамках правоохранители выявили 519 нарушений административного характера и 42 уголовного. Также, уже заведено 11 уголовных дел по статье 322 УК РФ.
Поддержку инспекторам оказывали бойцы ОМОН.
Отмечается, что мероприятия по пресечению нарушений закона о мигрантах будут продолжаться.
Ранее мы писали о том, что один из рейдов при поддержке ОМОНа проходил на одной из больших овощебаз Самары. Тогда несколько нелегалов пытались убежать, перелезая через забор.
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