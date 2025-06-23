Назван самый опасный день недели для звонков от мошенников

Сервис, встроенный в приложение «Сбербанк Онлайн», анализирует входящие звонки до первого гудка и способен заблокировать попытку мошенничества — будь то обычный звонок или вызов в мессенджере. За 2024 год система обработала свыше одного миллиарда звонков и выявила 3,8 миллиона подозрительных. Только за первые пять месяцев 2025 года число обработанных вызовов выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.