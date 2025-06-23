Назван самый опасный день недели для звонков от мошенников

Во вторник россияне чаще всего становятся жертвами телефонных аферистов — на этот день приходится более 20% всех зафиксированных попыток мошенничества. К выводу пришли аналитики Сбербанка, изучив обезличенные данные сервиса «Определитель номера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает «Лента.ру».
Сервис, встроенный в приложение «Сбербанк Онлайн», анализирует входящие звонки до первого гудка и способен заблокировать попытку мошенничества — будь то обычный звонок или вызов в мессенджере. За 2024 год система обработала свыше одного миллиарда звонков и выявила 3,8 миллиона подозрительных. Только за первые пять месяцев 2025 года число обработанных вызовов выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшая активность мошенников наблюдается в мегаполисах — чаще всего звонки поступали жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. Также в «группу риска» попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа.
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, жертвами чаще всего становятся люди, находящиеся в условиях повышенной нагрузки. Это, например, родители маленьких детей, водители, находящиеся в дороге, и сотрудники колл-центров — те, чье внимание в момент звонка рассредоточено между несколькими задачами.
Именно в такие моменты человек уязвим, и мошенники этим активно пользуются.
Кузнецов также подчеркнул, что используемая банком AI-модель позволяет моментально распознавать опасные вызовы, а вся система защиты интегрирована с другими антифрод-инструментами банка. Если пользователь проигнорирует предупреждение и все же попадется на удочку, подозрительные транзакции могут быть автоматически приостановлены.