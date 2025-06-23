Движение ограничат в четырех районах Петербурга с 25 июня

А в Приморском районе по 28 июня из-за работ по строительству газопровода ограничивается движение по улице 3-я Конная Лахта от Центральной улицы до Коннолахтинской дороги, с закрытием проезда по улице 3-я Конная Лахта в направлении от Центральной улицы к Коннолахтинской дороге.