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Лошкин возмутился плохой работой ливнёвок в Челябинске

Мэр Челябинска Алексей Лошкин в понедельник, 23 июня, на аппаратном совещании возмутился работой ливневой канализации в городе, которая из-за засоров порой не справляется со своей задачей. Градоначальник потребовал активизировать работу по прочистке системы водоотведения, чтобы избежать подтоплений.

Источник: Pchela.News

В ходе совещания заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что на минувшей неделе жители прислали несколько жалоб на подтопленные дворы. Алексей Лошкин поручил оперативно исправить ситуацию.

— Ливнёвки не почищены, причина всё время одна и та же. Это просто отсутствие должной реакции со стороны управляющих компаний, — сказал градоначальник. — Во дворах нужно прочистить, посмотреть, обратить внимание. Работайте на опережение, коллеги, видите, дождливый сезон идёт.

Тем временем в Челябинске 11 многоквартирных домов всё ещё остаются без горячей воды после первого этапа опрессовок, который завершился три недели назад. Когда жителям возобновят подачу важного ресурса, рассказали в мэрии.