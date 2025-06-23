Лошкин возмутился плохой работой ливнёвок в Челябинске

В ходе совещания заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что на минувшей неделе жители прислали несколько жалоб на подтопленные дворы. Алексей Лошкин поручил оперативно исправить ситуацию.
— Ливнёвки не почищены, причина всё время одна и та же. Это просто отсутствие должной реакции со стороны управляющих компаний, — сказал градоначальник. — Во дворах нужно прочистить, посмотреть, обратить внимание. Работайте на опережение, коллеги, видите, дождливый сезон идёт.
Тем временем в Челябинске 11 многоквартирных домов всё ещё остаются без горячей воды после первого этапа опрессовок, который завершился три недели назад. Когда жителям возобновят подачу важного ресурса, рассказали в мэрии.