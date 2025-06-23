Прокуратура добивается ликвидации свалки в Лесозаводске

Напомним, прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами после публикаций в СМИ о стихийной свалке в посёлке Трудовое. Выяснилось, что рядом с домом № 166 на улице Лиманная долгое время не вывозили мусор. В результате бездействия ответственных служб образовалась крупная свалка. Жалобы местных жителей не дали результата.