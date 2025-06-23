Прокуратура добивается ликвидации свалки в Лесозаводске

В Лесозаводске на территории в районе улицы Луговой выявлена несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов. Ранее этот вопрос уже находился в поле зрения органов прокуратуры. В связи с продолжающимся накоплением мусора и жалобами местных жителей в социальных сетях, на место выехала исполняющая обязанности Лесозаводского межрайонного прокурора Анна Кадетова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Совместно с представителями администрации муниципального округа и АО «Примавтодор» был проведён осмотр территории. В целях устранения нарушений природоохранного законодательства прокуратура направила иск в суд о возложении обязанности на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья, а также на администрацию Лесозаводского муниципального округа по организации вывоза отходов с территории несанкционированной свалки.
Мероприятия по ликвидации свалки находятся под контролем прокуратуры. Также надзорное ведомство будет отслеживать исполнение решения суда по исковому заявлению, в том числе сроки и качество проведения работ по очистке территории.
Напомним, прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами после публикаций в СМИ о стихийной свалке в посёлке Трудовое. Выяснилось, что рядом с домом № 166 на улице Лиманная долгое время не вывозили мусор. В результате бездействия ответственных служб образовалась крупная свалка. Жалобы местных жителей не дали результата.