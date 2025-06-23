На трассе Красноярск — Элита появится пункт весогабаритного контроля

Руководитель Красноярского управления дорожного хозяйства Андрей Журавлев отметил, что новое оборудование будет полностью отечественным и превзойдет по характеристикам ранее использовавшуюся импортную технику. Он добавил, что создание этого пункта весогабаритного контроля поможет сохранить трассу, в реконструкцию которой вложено много усилий и средств. Журавлев подчеркнул, что работы на дороге начались в 2021 году, и они планируют завершить проект до конца августа.