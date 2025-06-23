На трассе Красноярск — Элита появится пункт весогабаритного контроля

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Управление автомобильных дорог Красноярского края сообщило о планах установки нового автоматического пункта весогабаритного контроля на 4 км трассы Красноярск — Элита. Это мероприятие осуществляется в рамках масштабной реконструкции дороги, проводимой в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».
В настоящее время дорожные специалисты уже установили пять п-образных опор и продолжают монтаж оборудования, а также подводку электричества. Пусконаладочные работы и тестирование планируется завершить до конца августа.
Руководитель Красноярского управления дорожного хозяйства Андрей Журавлев отметил, что новое оборудование будет полностью отечественным и превзойдет по характеристикам ранее использовавшуюся импортную технику. Он добавил, что создание этого пункта весогабаритного контроля поможет сохранить трассу, в реконструкцию которой вложено много усилий и средств. Журавлев подчеркнул, что работы на дороге начались в 2021 году, и они планируют завершить проект до конца августа.
Подрядчику осталось завершить обустройство дороги, включая прокладку тротуаров, установку барьерного ограждения и размещение дорожной знаковой информации. На данный момент общая готовность трассы составляет 80%.
Также было отмечено, что развитие сети пунктов весогабаритного контроля является важной частью регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В крае уже функционируют восемь передвижных и три автоматических пункта, а установка еще одного рубежа контроля продолжается у деревни Малый Улуй.