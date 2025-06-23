«Дети приехали одни, не сказав родителям». На Минском море очевидцы вызвали милицию из-за педофила, совершавшего непристойные действия с ребенком

Дети были предоставлены сами себе и злоумышленнику не составило труда войти в доверие к самому младшему ребенку. В какой-то момент, оставшись на короткое время наедине с ребенком, мужчина стал совершать с малолетним непристойные действия. Это увидели другие взрослые, находившиеся на пляже, они вызвали милицию.