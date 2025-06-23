«Дети приехали одни, не сказав родителям». На Минском море очевидцы вызвали милицию из-за педофила, совершавшего непристойные действия с ребенком

Под Минском правоохранители задержали мужчину, который приставал к ребенку на пляже Минского моря, сообщили в телеграм-канале «Милиция Минщины» УВД Миноблисполкома.
Выяснилось, что на днях несколько малолетних детей, не предупредив родителей, сами приехали на Заславское водохранилище. На одном из пляжей с ними познакомился мужчина старше 40 лет.
Дети были предоставлены сами себе и злоумышленнику не составило труда войти в доверие к самому младшему ребенку. В какой-то момент, оставшись на короткое время наедине с ребенком, мужчина стал совершать с малолетним непристойные действия. Это увидели другие взрослые, находившиеся на пляже, они вызвали милицию.
— Подозреваемый задержан. Сотрудниками милиции проводится проверка, — прокомментировали в УВД.
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