Белстат сказал, что литовцы чаще других граждан ЕС приезжают в Беларусь. Это следует из данных Национального статистического комитета, обнародованных на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что через автодорожные КПП в Беларусь приезжают в основном резиденты Литвы. Речь идет про 42,3%. На втором месте оказались жители Латвии (12,2%), а на третьем — жители Польши (11,6%). На четвертом месте оказались жители России (11,3%). В пресс-службе уточнили, что опрос проводился в четырех пунктах пропуска.
Кроме того, опрашивали также и тех, кто выезжает из Беларуси. Согласно информации, белорусы чаще всего через автодорожные пункты пропуска едут в Польшу (28,5%), в Литву (25,1%), в Испанию (13,1%), в Германию (10,1%).
В Белстате добавили: и иностранцы, и белорусы совершают короткие поездки — не более трех дней. Отмечается: основная часть опрошенных сообщила, что их личные расходы в момент поездки (речь идет про питание, покупку товаров, расходы на транспорт) не превысили 500 долларов.
Тем временем польская партия потребовала открыть КПП на границе Польши с Беларусью.
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