Омский НПЗ поддержал ключевой боксерский турнир Сибири

В Омске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по боксу, посвященный памяти первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева. 68 лучших боксеров из восьми регионов Сибири соревновались за победу в 13 мужских и 8 женских весовых категориях. Победители получили право участвовать в чемпионате России и возможность получить звание «Мастер спорта России».
Омичи одержали уверенную победу в общекомандном зачете среди мужчин, завоевав шесть золотых и две серебряные медали. В женском зачете регион занял второе место, получив три золотые награды. Особо отмечены Василий Самчук и Арина Орешкина как лучшие боксеры соревнований. Оба спортсмена представляли Омск.
Впервые в истории турнира состоялся отборочный чемпионат по удару на силу, где участники соревновались в мощности и скорости ударов. Лидеры этого нового формата представят регион на всероссийском уровне.
«Омск четвертый год подряд принимает чемпионат СФО по боксу. Это свидетельствует о высоком уровне организации и авторитетности нашего турнира. Это само по себе говорит о высоком уровне подготовки мероприятия и авторитетности омского турнира среди спортсменов. Соревнования проходят при поддержке Омского НПЗ “Газпром нефти”. Ежегодно благодаря предприятию множество российских боксеров привозят из Омска ценный спортивный опыт и яркие положительные эмоции», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко подчеркнул важность поддержки со стороны Омского НПЗ для проведения соревнований такого масштаба. Чемпионат является ключевым в Сибири и внесен в календарный план Федерации бокса России и федерального министерства спорта.
«Задать высокий уровень организации и показать престижность омских соревнований удалось благодаря поддержке Омского НПЗ и программы “Родные города” компании “Газпром нефть”. Это отличная возможность для спортсменов заявить о себе и сделать шаг в большой спорт», — отметил в свою очередь двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.
Программа «Родные города», поддерживающая турнир, является частью социальных инвестиций «Газпром нефти», направленных на развитие регионов присутствия компании.
«Бокс — один из самых эффектных видов спорта, который требует не только физической выносливости, но и умения стратегически мыслить, принимать быстрые решения. Убежден, что нам и дальше надо развивать этот вид спорта в регионе, приобщать молодежь к здоровому образу жизни. Гордимся своей причастностью к долгой истории чемпионата по боксу. Регулярное проведение этих состязаний откроет новые имена и поможет многим омским боксерам выйти на новый уровень, отстаивать честь региона уже на чемпионате России», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Турнир памяти Александра Малунцева проводится с 1968 года и остается одним из самых престижных соревнований по боксу в Сибири. Благодаря чемпионату боксеры со всей Сибири могут заявить о себе на всю страну и получить путевку в большой спорт.