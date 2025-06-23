Омский НПЗ поддержал ключевой боксерский турнир Сибири

«Бокс — один из самых эффектных видов спорта, который требует не только физической выносливости, но и умения стратегически мыслить, принимать быстрые решения. Убежден, что нам и дальше надо развивать этот вид спорта в регионе, приобщать молодежь к здоровому образу жизни. Гордимся своей причастностью к долгой истории чемпионата по боксу. Регулярное проведение этих состязаний откроет новые имена и поможет многим омским боксерам выйти на новый уровень, отстаивать честь региона уже на чемпионате России», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.