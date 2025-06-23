В США превратили токсин патогенного грибка в эффективное лекарство от лейкемии

Эти пептиды, которые исследователи назвали асперигимицинами, способны проникать в клетки лейкемии и избирательным образом останавливать их размножение. Когда биологи внесли небольшие модификации в структуру одного из этих RiPP-белков, он начал уничтожать опухолевые клетки столь же эффективно, как и цитарабин и даунорубицин, два широко применяемых в медицинской практике препарата от лейкемии.