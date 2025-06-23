В США превратили токсин патогенного грибка в эффективное лекарство от лейкемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Исследователи из США превратили один из токсинов желтого аспергилла, опасного для жизни человека патогенного грибка, в высокоэффективный препарат, подавляющий размножение клеток лейкемии столь же эффективно, как широко применяемые в клинической практике лекарства от данной формы опухолей. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания (UPenn).
«Грибки уже подарили человечеству пенициллин, и наше открытие демонстрирует, что в природе скрывается еще много потенциальных лекарств от разных болезней. В частности, созданный нами вариант грибкового пептида избирательным образом блокирует формирование микротрубочек в опухолевых клетках, что мешает им бесконтрольно делиться», — сообщила профессор UPenn Гао Сюэ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи совершили это открытие при изучении большого числа белков, которые производят различные грибки из рода аспергиллов. К их числу относится множество возбудителей различных легочных инфекций, болезней уха, кожи и ряда других заболеваний. В некоторых случаях их высокая патогенность связана с тем, что эти грибки вырабатывают особый класс белковых токсинов, чьи молекулы сильно модифицируются клетками после их сборки.
Американские биологи всесторонне изучили структуру и свойства большого числа подобных молекул, так называемых RiPP-белков, которые вырабатывают клетки желтого аспергилла, патогенного грибка вида Aspergillus flavus. В ходе этого анализа исследователи выявили сразу четыре крайне необычно устроенных белковых молекулы, похожих по структуре на цепочки из нескольких сцепленных друг с другом колец.
Эти пептиды, которые исследователи назвали асперигимицинами, способны проникать в клетки лейкемии и избирательным образом останавливать их размножение. Когда биологи внесли небольшие модификации в структуру одного из этих RiPP-белков, он начал уничтожать опухолевые клетки столь же эффективно, как и цитарабин и даунорубицин, два широко применяемых в медицинской практике препарата от лейкемии.
При этом исследователи обнаружили, что подобным образом созданное ими вещество воздействовало только на опухолевые клетки рака крови, но не клетки рака печени, почек или груди, а так же различных микробов и грибков. Последующее изучение грибковых RiPP-белков, как надеются биологи, помогут выявить молекулы, столь же избирательным образом воздействующие на клетки других форм злокачественных новообразований.
О лейкемии.
По статистике Международного центра изучения рака, лейкемия ежегодно диагностируется примерно у 475−487 тыс. человек по всему миру, подавляющее большинство которых проживает в странах с высоким и средним уровнем дохода. Около 305−311 тыс. носителей этих форм опухолей погибает каждый год.