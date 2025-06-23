Счетная палата напомнила о мерах господдержки покупки жилья для молодежи

«У нас они (меры поддержки молодежи — ред.) существуют. Например, программа “Молодая семья”, которая позволяет нуждающимся гражданам получить выплату на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки. Возраст участников — до 35 лет. Есть отдельные территориальные программы: например, в рамках Дальневосточной ипотеки обозначены такие категории заемщиков как: молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет (включительно), и граждане, которым не исполнилось 36 лет, с детьми в возрасте до 18 лет (включительно). Есть и другие территориальные программы», — напомнила Трунова.