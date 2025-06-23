Более 3,5 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе с ЕС

Скопление большегрузов также фиксируется на границе с Латвией перед погранпереходом «Григоровщина», где в очередях застряли 420 фур. Сотрудники этого пункта пропуска с пятницы приняли на свою территорию 35% грузовиков от нормы, а за последние стуки 80, при норме 200, это порядка 40%.