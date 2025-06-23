Более 3,5 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе с ЕС

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Очередь из 3,5 тысячи грузовых и легковых автомобилей образовалась на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из данных пограничного комитета республики.
Так, на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» сейчас стоят 2 тысячи легковушек, все они ожидают въезда на польскую территорию. Также в этом погранпереходе в очередях находятся 57 автобусов.
Как сообщили в пресс-службе ГПК, польская сторона за два дня приняла на свою территорию лишь 34% автомобилей от предусмотренной нормы. А за последние сутки на въезд в Польшу было оформлено 553 легковые машины, хотя норма составляет 1,7 тысячи.
На границе Беларуси с Литвой и Латвией скопления легкового транспорта в настоящий момент не наблюдается.
Что касается очередей из фур, самым загруженным остается литовское направление. На белорусско-литовской границе суммарно находится 1070 грузовиков, из них 540 фур находятся в пункте пропуска «Каменный Лог» и 530 — в ПП «Бенякони».
В пограничном комитете проинформировали, что контрольные службы этих двух пунктов пропуска за выходные оформили всего 15% авто от нормы. А за последние сутки сотрудники ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») оформили 73 фуры, норма пропуска составляет 500. В «Шальчининкай» («Бенякони») оформлено 57 грузовых машин, а норма — 250.
Скопление большегрузов также фиксируется на границе с Латвией перед погранпереходом «Григоровщина», где в очередях застряли 420 фур. Сотрудники этого пункта пропуска с пятницы приняли на свою территорию 35% грузовиков от нормы, а за последние стуки 80, при норме 200, это порядка 40%.
«Через польский пункт пропуска “Кукурыки” (“Козловичи”) за два дня в ЕС проследовало 46% грузового транспорта», — проинформировали в погранкомитете.
За последние сутки сопредельной стороной было пропущено 653 грузовые машины, а нома пропуска составляет 1,2 тысячи фур. Сейчас в этом погранпереходе в очередях насчитывается 50 большегрузов.