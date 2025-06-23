В США сменился тренд на традиционных жен

Радвайф не обязательно в буквальном смысле «жена». Она не всегда готовит ужин и может честно признать, что устала от детей — но при этом не представляет жизни без них. Она носит кроссовки вместо каблуков, варит суп из того, что осталось в холодильнике и читает статьи о детской психологии на бегу. Ее макияж — капля тона и бальзам для губ. Ее жизнь — череда компромиссов, быстрых решений и мелких побед.