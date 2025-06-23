В США сменился тренд на традиционных жен

Пока одни мамы выкладывают в соцсетях пастельные кадры с идеальными завтраками и выглаженными фартуками, другие — спасаются кофе, овсянкой и самоиронией. Их называют радвайф — как антипод «традиционной жены». Это женщины, которые не гонятся за образцовой женственностью, не пекут с утра пирожки и не пытаются соответствовать чужим ожиданиям.
Сначала проясним: «традвайф» — модный образ, популярный в соцсетях: жена-домохозяйка, будто сошедшая с американской открытки 50-х. У нее безупречный макияж, дети в бежевом, кухня как с обложки, и живет она, чтобы служить семье. В реальности за этим часто стоит маркетинг, инфлюенс-контракты и команда помощников, без которой якобы идеальная мама вряд ли что-то успеет.
Подобный образ вызывает раздражение у тех, кто каждое утро пытается успеть сварить детям кашу, собраться на работу и не забыть, где припаркована машина. В эпоху бешеного ритма и дорогого детсада «женственность» в формате отфильтрованной картинки весьма утомительна.
Кто такая радвайф
Радвайф не обязательно в буквальном смысле «жена». Она не всегда готовит ужин и может честно признать, что устала от детей — но при этом не представляет жизни без них. Она носит кроссовки вместо каблуков, варит суп из того, что осталось в холодильнике и читает статьи о детской психологии на бегу. Ее макияж — капля тона и бальзам для губ. Ее жизнь — череда компромиссов, быстрых решений и мелких побед.
Она не стесняется того, что иногда дает детям макароны четыре дня подряд и включает мультики. Она может забыть про солнцезащитный крем и не стесняется покупать вещи на распродажах. У нее есть свой простой ритуал: почитать кулинарную книгу в ванной, пролистать журнал в очереди к врачу или посмотреть эпизод сериала, пока дети спят.
Радвайф — это не протест против феминизма, отмечают в The Guardian. Это попытка вернуть себе право быть несовершенной. Быть матерью, которая не стремится к совершенству, но делает все, что в ее силах. Это признание, что баланс между работой, домом и личной жизнью — миф, а стремление соответствовать идеалу ведет только к выгоранию.
Психологи говорят, что принятие своих темных сторон — ключ к устойчивости. Можно скучать по детям и мечтать о тишине. Можно идти на работу ради себя, а не только ради дохода. Можно находить смысл в том, чтобы делать все «достаточно хорошо» — как «достаточно хорошая жена».