«Получили десятки тысяч евро и долларов». Три гендиректора крупных страховых компаний в Минске задержаны за взятки

В Минске за взятки задержаны топ-менеджеры страховых компаний, сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что коррупционеров задержали оперативники первого управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов «Алмаза». В МВД сказали, что задержаны топ-менеджеры трех крупных страховых компаний в Минске.
— Задержаны два генеральных директора, 47- и 62-летний минчане, а также 65-летний мужчина, который ранее занимал аналогичную должность, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Как установили правоохранители, подозреваемые вступили в сговор с представителями коммерческих структур, а в июне 2025-го получили взятки за решение вопросов о продолжении «делового» сотрудничества. Размеры взяток, полученных коррупционерами, предварительно, исчислялись десятками тысяч евро и долларов.
Правоохранители устанавливают круг иных лиц, задействованных в коррупционной схеме. Кроме того, проводят проверку финансовой деятельности минских страховых фирм за последние годы.
Задержанным за получение взятки в крупном размере грозит до 10 лет заключения.
Тем временем глава КГБ Тертель заявил, что 14 человек задержаны за госизмену и шпионаж в Беларуси в 2025.