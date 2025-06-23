«Получили десятки тысяч евро и долларов». Три гендиректора крупных страховых компаний в Минске задержаны за взятки

Как установили правоохранители, подозреваемые вступили в сговор с представителями коммерческих структур, а в июне 2025-го получили взятки за решение вопросов о продолжении «делового» сотрудничества. Размеры взяток, полученных коррупционерами, предварительно, исчислялись десятками тысяч евро и долларов.