Летняя космическая школа в Самаре собрала участников из восьми стран

«Если страны собираются всерьез осваивать Луну, создавать на поверхности базы, добывать ресурсы, необходимо будет наладить безопасное транспортное сообщение. Для этого на первом этапе необходимо создать систему мониторинга состояния долунного пространства. Для наноспутников, которые могли бы заниматься этим мониторингом, нужно будет обеспечивать дополнительную защиту бортовых систем, так как условия работы для техники там намного сложнее. Также надо будет продумать, как спутником нужно будет управлять на большом расстоянии от Земли», — уточнил Белоконов.