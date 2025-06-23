Летняя космическая школа в Самаре собрала участников из восьми стран

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. XIX Международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе» в Самарском университете имени Королева на две недели собрала участников из восьми стран. Учащиеся будут изучать устройство малых космических аппаратов и их роль в космическом мониторинге, в том числе опасных явлений, сообщили в пресс-службе вуза.
«23 июня в Самарском университете имени Королева открылась XIX Международная летняя космическая школа “Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе”. Участниками школы в этом году стали иностранные студенты из восьми стран. В течение двух недель занятий им предстоит прослушать курс лекций от ведущих российских ученых, получить практические навыки разработки и создания малых космических аппаратов и защитить перед комиссией экспертов свое видение перспективных научных миссий наноспутников, в том числе касающихся мониторинга ледовой обстановки в Арктике и изучения опасных факторов долунного космического пространства», — сказано в сообщении.
Как рассказали в университете, в 2025 году в школу приехали студенты из Бразилии, Колумбии, Египта, Индии, Мексики, Мьянмы, Пакистана и Перу. В 2024 году в проекте участвовали представители шести стран. Космическая школа 2025 года посвящена трем юбилейным датам мировой космонавтики: 60-летию выхода Алексея Леонова в открытый космос, 50-летию первого в истории совместного полета советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона» и 50-летию получения первых изображений с поверхности Венеры, переданных в октябре 1975 года советской автоматической межпланетной станцией «Венера-9».
«Учебная программа космической школы включает в себя большинство вопросов, касающихся разработки и создания наноспутников. Слушатели примут участие в практических занятиях, которые пройдут на базе Центра управления полетом наноспутников, Центра испытаний наноспутников и Центра наноспутниковых технологий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета имени Королева. Студенты проведут предпроектный анализ перспективных научных миссий наноспутников», — пояснил заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов.
Студенты узнают об использовании наноспутников для изучения сверхнизких орбит — направления, перспективного в плане дистанционного зондирования Земли. Кроме того, молодые ученые узнают о применении наноспутников для мониторинга ледовой обстановки в Арктике и Антарктике, что важно для безопасного судоходства и развития этих регионов. Другое направление изучения — исследование с помощью наноспутников факторов космического пространства между Землей и Луной.
«Если страны собираются всерьез осваивать Луну, создавать на поверхности базы, добывать ресурсы, необходимо будет наладить безопасное транспортное сообщение. Для этого на первом этапе необходимо создать систему мониторинга состояния долунного пространства. Для наноспутников, которые могли бы заниматься этим мониторингом, нужно будет обеспечивать дополнительную защиту бортовых систем, так как условия работы для техники там намного сложнее. Также надо будет продумать, как спутником нужно будет управлять на большом расстоянии от Земли», — уточнил Белоконов.
О космической школе.
Самарский университет проводит школу «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе» с 2003 года. Основная цель проекта — развитие международного сотрудничества и создание единого образовательного пространства в области перспективных космических технологий. Молодежь из разных стран может получить новые знания и компетенции в области космических технологий и принять участие в проектной работе в составе международных команд. Обучение уже прошли более 500 молодых людей из 48 стран. Школа проводится при поддержке Поволжского отделения Российской академии космонавтики имени Циолковского, а также Международной астронавтической федерации (IAF), членом которой является Самарский университет имени Королева.