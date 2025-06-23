Под Самарой починят дороги рядом с местами рождения Героев Советского Союза

В самарском регионе будут восстановлены дороги, которые проходят до мест рождения Героев Советского Союза.
Пока что планируется отремонтировать три дороги:
— Подъезд к селу Большая Глушица. Там родился Владимир Фокин, которому присвоили Героя Советского Союза посмертно за то, что он прикрывал отход сослуживцев;
— Дорога к селу Марьевка. Будет проведен ремонт 18 км дороги. Там родился Иван Пеньков, получивший награду за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм»;
— Улица Сухова в селе Подъем-Михайловка. Там родился Иван Сухов, удостоенный Героя Советского Союза за умелое командование механизированным корпусом.
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