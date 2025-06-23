В Самарской области жители могут повысить размер своей пенсии через перерасчёт

Граждане могут добиться перерасчёта страховой пенсии, если ранее был не полностью учтён трудовой стаж — для этого нужно подать заявление с подтверждающими документами. Об этом напомнили в Социальном фонде России.
Обратиться можно лично в отделение фонда, через МФЦ или портал Госуслуг. В качестве доказательств подойдут трудовая книжка, архивные справки, приказы, лицевые счета по зарплате и другие документы.
Справка о стаже должна содержать полные ФИО, даты работы, должность, основания выдачи, подписи и печати. Если предприятие меняло название — это также нужно указать.
Перерасчёт будет произведён с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления. Если необходимые документы собрать не удаётся, пенсионер может установить факт работы через суд.
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