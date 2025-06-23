В Самаре прошёл конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов по беспилотникам

В Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В этом году число номинаций увеличилось с пяти до двадцати, три из них разыгрываются на площадках Самарской области.
Участники — сотрудники крупных предприятий — демонстрировали знания и навыки в теории и практике: собирали пусковую установку, готовили БПЛА к полёту и составляли маршрут.
По словам преподавателя техникума Николая Самсонова, такие мероприятия помогают популяризовать новую востребованную профессию.
Победитель представит регион на всероссийском этапе и сможет выиграть 1 миллион рублей. Лучшие участники получат денежные призы: 100 000, 50 000 и 30 000 рублей соответственно.
Награждение состоится в конце июня в Струковском парке.
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