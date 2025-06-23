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В Самаре прошёл конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов по беспилотникам

В Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

В Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В этом году число номинаций увеличилось с пяти до двадцати, три из них разыгрываются на площадках Самарской области.

Участники — сотрудники крупных предприятий — демонстрировали знания и навыки в теории и практике: собирали пусковую установку, готовили БПЛА к полёту и составляли маршрут.

По словам преподавателя техникума Николая Самсонова, такие мероприятия помогают популяризовать новую востребованную профессию.

Победитель представит регион на всероссийском этапе и сможет выиграть 1 миллион рублей. Лучшие участники получат денежные призы: 100 000, 50 000 и 30 000 рублей соответственно.

Награждение состоится в конце июня в Струковском парке.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!

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