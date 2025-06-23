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Лишь четверть самарцев считают, что выгоднее брать ипотеку, чем снимать жильё

Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый четвёртый экономически активный самарец считает ипотеку выгоднее, чем съёмное жилье.

Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый четвёртый экономически активный самарец считает ипотеку выгоднее, чем съёмное жилье. Чем это аргументируется? Платой за собственное жилье при наличии стабильного дохода. Но оппоненты утверждают: по ипотеке выходят слишком высокие процентные ставки, которые трудно будет выплачивать при потере стабильного достатка.

Сторонниками ипотеки в опросах чаще выступали женщины и экономически активные граждане в возрасте от 35 до 45 лет. Молодёжь и граждане с доходом выше 100 000 рублей в большинстве случаев являются сторонниками съёмного жилья.

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