В Кишиневе перекроют оживленную улицу — снова пробки: Рассказываем, какую и на сколько

В период с 20:00 23 июня 2025 года до 06:00 24 июня, а также с 20:00 24 июня до 06:00 25 июня будет приостановлено автомобильное движение по улице Ливиу Деляну в связи с необходимостью проведения работ по восстановлению асфальтового покрытия (нанесение выравнивающего слоя).