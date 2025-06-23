В Кишиневе перекроют оживленную улицу — снова пробки: Рассказываем, какую и на сколько

В период с 20:00 23 июня 2025 года до 06:00 24 июня, а также с 20:00 24 июня до 06:00 25 июня будет приостановлено автомобильное движение по улице Ливиу Деляну в связи с необходимостью проведения работ по восстановлению асфальтового покрытия (нанесение выравнивающего слоя).
Во время проведения работ маршрутный общественный транспорт будет курсировать следующим образом:
Троллейбус № 33 пойдёт по маршруту: с улицы Альба-Юлия на улицу Онисифор Гибу — улицу Николае Костин — улицу Ливиу Деляну и далее по основному маршруту;
Троллейбус № 38: в прямом направлении — с улицы Альба-Юлия на улицу Онисифор Гибу — улицу Николае Костин и далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Николае Костин на улицу Онисифор Гибу — улицу Альба-Юлия;
Автобус № 26: в прямом направлении — с улицы Ливиу Деляну на улицу Онисифор Гибу — улицу Альба-Юлия и далее по маршруту; в обратном направлении — по основному маршруту.
Водителей призывают строго соблюдать требования сотрудников дорожного контроля, проявлять терпение и дисциплину в движении, а также не нарушать правила дорожного движения.