Выпускной вечер — 2025: даты, традиции, сценарии и смысл праздника

Шампанское в пластиковых стаканчиках, слезы классной руководительницы, туфли, в которых невозможно идти, — все это выпускной. Его ждут, его боятся, к нему готовятся. Это не просто последняя школьная дискотека, а прощание с привычной жизнью. Где-то внутри это маленький конец света, а снаружи — фейерверк и танцы. И, как ни странно, почти все потом вспоминают этот вечер с теплотой. Подробнее о том, когда пройдут выпускные в российских школах в 2025 году и какие традиции связаны с этим праздником — в материале «Газеты.Ru».