У него осталось пять детей: оборвалась общественного деятеля из Башкирии Айнура Забихуллина

В Башкирии ушел из жизни общественный деятель, спортсмен и тренера Айнур Забихуллин. Как сообщила глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова, он был членом Общественного совета ведомства и оставил яркий след в социальной жизни республики.
По словам чиновницы, Забихуллин являлся примером преданности идеям добра и благотворительности. Она отметила, что он реализовал более 50 социальных инициатив в рамках проекта «Атайсал», возглавлял движение по духовно-нравственному развитию молодежи в Мечетлинском районе, был старостой родной деревни Сабанаково и имам-хатыбом местной мечети.
С 2024 года, отмечает Иванова, Забихуллин активно работал в Общественном совете министерства, помогая подопечным социальных учреждений. Особое внимание она уделила его проекту «Дом добра» в селе Большеустьикинское, где он организовывал питание для бездомных и вел просветительскую работу.
Министр выразила соболезнования родным и близким мужчины, назвав его уход большой потерей для всех, кто был с ним знаком. Она добавила, что память о Забихуллине навсегда останется в сердцах тех, кому он помогал.
У Айнура Забихуллина осталось пять детей. Известно, что жизнь мужчины оборвалась в результате ДТП.
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