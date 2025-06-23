Самые бюджетные квартиры сдаются в Минске на Юго-Западе, Каменной горке, Кунцевщине, Чижовке, Ангарской

Самые бюджетные квартиры сдаются в Минске на Юго-Западе, Каменной горке, Чижовке. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила риелтор Наталья Гурневич.
Специалист отметила, что в бюджетном сегменте жилья указаны Московский район, Каменная горка, а также Чижовка, Ангарская, Юго-Запад и Кунцевщина. Тем, кому важен комфорт выбирают чаще всего ЖК «Минск Мир», «Новая Боровая», «Левада», а также новостройки, расположенные на проспекте Дзержинского.
Гурневич обратила внимание, что в элитном жилье фокус смещен на Первомайский и Центральный районы. Так, речь идет про улицу Сторожевскую, ЖК «Парк Челюскинцев», микрорайоны Восток и Лебяжий.
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