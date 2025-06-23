Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Министерстве спорта, он был Заслуженным тренером России по конькобежному спорту, Отличником физической культуры и спорта, мастером спорта международного класса.
Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен.
Долгие годы Николай Васильевич вкладывал силы в подготовку спортсменов высокого класса, был замечательным тренером, сам показал немалые успехи в конькобежном спорте.
— Высококвалифицированный специалист, прекрасный организатор, тренер, обладающий большими знаниями и передовыми методами, он готовил конькобежцев для сборной России. Всегда находил контакт с занимающимися, умел рассмотреть талантливых ребят, — вспоминают в Минспорта.
Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен, 20 июня 2025 года после продолжительной болезни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что знаменитый КВН-щик из Бурятии погиб в ДТП.