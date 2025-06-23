Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Министерстве спорта, он был Заслуженным тренером России по конькобежному спорту, Отличником физической культуры и спорта, мастером спорта международного класса.