Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен

В Иркутской области умер заслуженный тренер России по конькобежному спорту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Министерстве спорта, он был Заслуженным тренером России по конькобежному спорту, Отличником физической культуры и спорта, мастером спорта международного класса.

Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен.

Долгие годы Николай Васильевич вкладывал силы в подготовку спортсменов высокого класса, был замечательным тренером, сам показал немалые успехи в конькобежном спорте.

— Высококвалифицированный специалист, прекрасный организатор, тренер, обладающий большими знаниями и передовыми методами, он готовил конькобежцев для сборной России. Всегда находил контакт с занимающимися, умел рассмотреть талантливых ребят, — вспоминают в Минспорта.

Умер Николай Мельников, известный в Иркутской области спортсмен, 20 июня 2025 года после продолжительной болезни.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что знаменитый КВН-щик из Бурятии погиб в ДТП.