В Русском клубе в Сиднее установили памятник Пушкину

После концерта гостей ждал фуршет и открытый микрофон, на котором звучали стихи, воспоминания, благодарности. Участники вспомнили об исторической преемственности: в 1937 году, к столетию со дня смерти поэта, «Дни русской культуры» проводились в Европе и Китае, а в Сиднее выходил журнал «Путь эмигранта» с публикациями о Пушкине. Сегодня эти традиции продолжаются.