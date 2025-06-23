В Русском клубе в Сиднее установили памятник Пушкину

В середине июня в Русском клубе в районе Стратфилд (Сидней) открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Бюст поэта был подарен клубу к 100-летнему юбилею учреждения.
Автор памятника — заслуженный скульптор России Александр Козинин, живущий в городе Калач Воронежской области. Он известен своими работами, среди которых — несколько выразительных образов Пушкина.
Для доставки бюста в Австралию потребовалось разрешение Министерства культуры РФ. Стоит отметить, что это уже третий памятник поэту в Австралии: уже есть бюсты в Университете Нового Южного Уэльса и в Национальном университете Австралии в Канберре.
Гостей церемонии открытия приветствовали председатель Русского клуба Нина Левицкая и вице-председатель Елена Энгель. С поздравлениями выступил советник Посольства РФ в Австралии Руслан Арутюнов, который рассказал, что его имя выбрано в честь героя поэмы «Руслан и Людмила».
Слова скульптора были зачитаны Людмилой Ангус: «Я сердечно приветствую вас, кто любит вдохновенное творчество нашего великого поэта. Поздравляю с открытием памятника — теперь и в Русском клубе Сиднея есть островок памяти о Пушкине».
После официальной части прошел концерт, в программе прозвучали романсы и инструментальные произведения на стихи Пушкина и в его честь. Участвовали певицы Елена Пономарева (сопрано), Оксана Попова (меццо-сопрано), виолончелист Владимир Шведов и пианистка Ирина Саакян.
Публика услышала романсы Даргомыжского, произведения Михаила Глинки, в том числе «Разлуку», которую называют первым русским ноктюрном без слов, «Анданте кантабиле» Чайковского, а также фрагменты из оперы «Пиковая дама». Дуэт Ирины Саакян и Владимира Шведова исполнил сюиту «Метель» Георгия Свиридова — музыкальную иллюстрацию к повести Пушкина.
После концерта гостей ждал фуршет и открытый микрофон, на котором звучали стихи, воспоминания, благодарности. Участники вспомнили об исторической преемственности: в 1937 году, к столетию со дня смерти поэта, «Дни русской культуры» проводились в Европе и Китае, а в Сиднее выходил журнал «Путь эмигранта» с публикациями о Пушкине. Сегодня эти традиции продолжаются.
Пушкинский день завершился чтением знаменитого вступления к «Руслану и Людмиле» — стихами о Лукоморье, которые знает наизусть каждый, кто говорит по-русски.