В Ростовской области засуха уничтожила около 60 тысяч га посевов

В Ростовской области сельхозкультуры погибли на площади в 60 тысяч га из-за наступившей засухи. Об этом говорится в июньском документе на сайте донского правительства.
Напомним, ранее режим ЧС из-за засушливости объявили в десяти территориях Дона: в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах. Особый контроль установили с 10 июня 2025 года.
Власти отметили, что уже с 18 мая в указанных районах запасы влаги в слое почвы на глубине до 20 см сократились до 10 мм в течение трех декад.
Добавим, по информации Ростовского гидрометцентра, почвенная засуха сейчас влияет на состояние посевов озимой пшеницы, ярового ячменя и гороха. Также в мае 2025 года в Ростовской области ввели режим ЧС из-за весенних заморозков.
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