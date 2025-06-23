В Башкирии безвременно ушел из жизни волонтер и поэт Александр Блинников

«Человек Доброволец! Пример трудолюбия, самопожертвования, таланта, оптимизма, верности. Ты прожил жизнь подвиг, трудную, но яркую. Благодарю тебя, за пример христьянский, сыновний, товарищеский, гражданский. Упокоится душа твоя с миром. Прости, за все. Помолись о нас грешных!», «Наверное, такие хорошие, добрые и талантливые люди нужны не только здесь, но и там, на небесах… мы запомним тебя, как прекрасного человека! Ты сейчас в раю, и у тебя ничего не болит!» — пишут знавшие покойного люди.