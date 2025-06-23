В Башкирии безвременно ушел из жизни волонтер и поэт Александр Блинников

Как сообщается в социальных сетях добровольческого центра «Белая река», отпевание прошло в Иоанно-Предтеченском соборном храме.
На странице Александра в соцсетях очень много комментариев со словами соболезнования.
«Человек Доброволец! Пример трудолюбия, самопожертвования, таланта, оптимизма, верности. Ты прожил жизнь подвиг, трудную, но яркую. Благодарю тебя, за пример христьянский, сыновний, товарищеский, гражданский. Упокоится душа твоя с миром. Прости, за все. Помолись о нас грешных!», «Наверное, такие хорошие, добрые и талантливые люди нужны не только здесь, но и там, на небесах… мы запомним тебя, как прекрасного человека! Ты сейчас в раю, и у тебя ничего не болит!» — пишут знавшие покойного люди.