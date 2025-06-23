В Томске запустили мобильную установку для экспресс-испытаний топлива

«Подобные системы существуют и используются в ряде научных институтов и организаций. Однако уникальность нашего стенда заключается в его компактности. За счет этого можно проводить экспресс-испытания, не требующие значительных временных и финансовых затрат на разогрев камеры сгорания и другого тепломеханического оборудования. Так, один эксперимент на нашей установке занимает два часа в то время, как аналогичное исследование на полномасштабном оборудовании может занять от шести часов до нескольких суток», — приводятся в сообщении слова доцента Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Кирилла Ларионова.