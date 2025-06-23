В Томске запустили мобильную установку для экспресс-испытаний топлива

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Установку для проведения экспресс-испытаний твердого и жидкого топлива, которая позволяет делать это в три раза быстрее и с минимальными затратами, запустили в Томском политехническом университете (ТПУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.
По информации пресс-службы, установка представляет собой камеру сгорания объемом 50 л, а также системы визуализации процесса горения топлива, измерения температуры, отбора газофазных продуктов сгорания, летучей золы и сажи.
На установке можно проводить исследования процессов пылевидного сжигания твердого топлива (угля), а также испытания поточного сжигания жидкого топлива (дизеля, отработанного масла, биотоплива из отходов и других). Помимо натурных испытаний, стенд позволяет проводить исследования форсуночных устройств, режимов и эффективности процесса горения.
«Подобные системы существуют и используются в ряде научных институтов и организаций. Однако уникальность нашего стенда заключается в его компактности. За счет этого можно проводить экспресс-испытания, не требующие значительных временных и финансовых затрат на разогрев камеры сгорания и другого тепломеханического оборудования. Так, один эксперимент на нашей установке занимает два часа в то время, как аналогичное исследование на полномасштабном оборудовании может занять от шести часов до нескольких суток», — приводятся в сообщении слова доцента Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Кирилла Ларионова.
Проект поддержан федеральной программой Минобрнауки «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Пилотный стенд запущен на площадке Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова Инженерной школы энергетики.