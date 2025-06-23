Риелтор: цены на аренду однокомнатной квартиры в Минске стартуют от $200

Риелтор Наталья Гурневич сообщила, что цены на аренду однокомнатной квартиры в Минске стартуют от $200, передает агентство «Минск-Новости».
Специалист отметила, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в бюджетном сегменте составит от 200 до 250 долларов. Что касается двухкомнатной квартиры в указанном сегменте, то она обойдется в 350−350 долларов, трехкомнатная — 350−550 долларов.
Риелтор отметила, что аренда однокомнатной квартиры в сегменте «комфорт» составляет 363 доллара, двухкомнатная — 512 долларов. Цена на аренду трехкомнатной квартиры в данном сегменте в среднем будет 692 доллара.
— Элитную однокомнатную можно снять от 800 до 1000 долларов, двухкомнатную — от 1000 до 1700, а стоимость трехкомнатных и выше стартует от 1800 и выше, если говорить о текущих предложениях на рынке, — пояснила Наталья Гурневич.
Кстати, самые бюджетные квартиры сдаются в Минске на Юго-Западе, Каменной горке, Кунцевщине, Чижовке, Ангарской.
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