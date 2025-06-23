Риелтор: цены на аренду однокомнатной квартиры в Минске стартуют от $200

— Элитную однокомнатную можно снять от 800 до 1000 долларов, двухкомнатную — от 1000 до 1700, а стоимость трехкомнатных и выше стартует от 1800 и выше, если говорить о текущих предложениях на рынке, — пояснила Наталья Гурневич.